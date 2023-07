AMD annuncia la Radeon RX 7900 GRE, sarà l'erede della RX 6800 XT

Nonostante i primi rumor sulla RX 7900 GRE escludessero con forza la possibilità che quest'edizione speciale potesse oltrepassare i confini cinesi, a quanto pare si tratterà di un prodotto a distribuzione globale. Ad affermarlo è stata AMD, nel corso della presentazione ufficiale della scheda.

Ebbene sì. la Radeon RX 7900 GRE è stata annunciata e non ha più segreti. Sotto la scocca prende posto il chip Navi 31 in una configurazione inedita, dotato di 5120 SP e 16GB di memoria video (contro i 20 della 7900 XT). Le memorie andranno a 18 Gbps su bus a 256-bit, mentre le frequenze della scheda variano da 1.880 MHz a 2.245 MHz.

Curiosamente, la comparativa gen-to-gen di AMD la mette fianco a fianco con la Radeon RX 6800 XT, dalla quale la "Golden Rabbit Edition" differisce non solo per specifiche tradizionali ma anche in virtù della presenza di 160 acceleratori IA e di 80 RT Core di seconda generazione contro i 72 di prima generazione presenti sulla 6800 XT.

La distribuzione sarà affidata a tre partner AIB del team rosso, ovvero Sapphire, PowerColor e XFX, ma è prevista anche una versione Reference.

A livello globale, la scheda dovrebbe essere venduta solo tramite OEM, lasciando la distribuzione classica alle rumoreggiate Radeon RX 7700 e 7800.