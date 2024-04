AMD annuncia i nuovi Ryzen 8000 Pro, l'IA anche per il settore business

Poco meno di un anno dopo il lancio dei Ryzen 7000 Pro, AMD ha annunciato le sue ultime novità dedicate al settore business con i nuovi processori desktop con architettura di ultima generazione e la possibilità di sfruttare il potenziale dell'IA anche in locale.

Due le famiglie di processori annunciate dal team rosso. Da una parte i Ryzen 8000 Pro per sistemi desktop, in configurazione fino a 8 core basati su architettura Zen4 e grafica integrata RDNA. Il modello di punta è il Ryzen 7 Pro 8700G dotato di 8 core e 16 thread con frequenze fino a 5.1 GHz.

Questa la lineup:

Ryzen 3 Pro 8300GE - 4C/8T (4.9 GHz) - 35W

Ryzen 3 Pro 8300G - 4C/8T (4.9 GHz) - 45-65W

- 4C/8T (4.9 GHz) - 45-65W Ryzen 5 Pro 8500GE - 6C/12T (5.0 GHz) - 35W

Ryzen 5 Pro 8500G - 6C/12T (5.0 GHz) - 45-65W

- 6C/12T (5.0 GHz) - 45-65W Ryzen 5 Pro 8600GE - 6C/12T (5.0 GHz) - 35W

Ryzen 5 Pro 8600G - 6C/12T (5.0 GHz) - 45-65W

- 6C/12T (5.0 GHz) - 45-65W Ryzen 7 Pro 8700GE - 8C/16T (5.1 GHz) - 35W

Ryzen 7 Pro 8700G - 8C/16T (5.1 GHz) - 45-65W

Al loro fianco, a distanza di pochi mesi dal reveal dei Ryzen 8040 per laptop, AMD ha annunciato anche i processori mobile AMD Ryzen 8040 Pro, per offrire l'esperienza next gen anche per i notebook destinati all'utilizzo professionale, con grafica RDNA3, Ryzen AI e il pieno supporto al Wifi 7.

