AMD annuncia i Ryzen Z1: sono i processori per console portatili

Sono ormai passati un bel po' di mesi dall'uscita della nostra recensione di Steam Deck, la console portatile di casa Valve. Tuttavia, il mondo handheld è tornato al centro dell'attenzione per via dell'annuncio dei processori AMD Ryzen Z1.

Questi ultimi sono infatti stati svelati, come riportato anche da Guru3D, nella giornata del 25 aprile 2023. Scendendo maggiormente nel dettaglio, ciò a cui si fa riferimento sono due processori, ovvero Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme. Il tipo che di esperienza che si mira a ottenere mediante queste soluzioni è un mix tra prestazioni gaming bilanciate in ambito console portatili ed efficienza energetica.

La serie Ryzen Z1 arriva in ogni caso a offrire fino a 8 core e 16 thread. Più precisamente, Ryzen Z1 dispone di 6 core e 12 thread, mentre è Ryzen Z1 Extreme a offrire 8 core e 16 thread. Il tutto si va ovviamente a unire all'architettura "Zen 4" e RDNA 3, nonché a un TDP di 15-30W. Non manca poi il supporto a USB4, al sistema operativo Windows 11 e agli standard di memoria LPDDR5 e LPDDR5X.

Da AMD Radeon Super Resolution a Radeon Chill, passando per AMD Link e Radeon Image Sharpening, le funzionalità da gestire mediante AMD Software: Adrenalin Edition non mancano, come potete ben vedere. Insomma, si mira a creare una "nuova generazione" di console portatili. Per il resto, se vi interessano maggiori dettagli su questi processori, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di AMD.