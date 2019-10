AMD annuncia le schede video Radeon RX 5500: tutte le specifiche

AMD annuncia oggi la nuova gamma di schede video Radeon RX 5500 per i sistemi desktop ed RX 5500M per quelli mobili, basata sulle GPU della famiglia Navi che garantisce prestazioni di livello alla risoluzione Full HD.

La RX 5500 è basata sul processo produttivo a 7 nanometri e conta 6,4 miliardi di transistor, più di quelli che AMD aveva sulla GPU Polaris 10 da 14nm, con dimensione del die di 158 mm2. Secondo i dati diffusi dal produttore, le nuove schede video offriranno un miglioramento delle performance dell'1,6x rispetto alla Radeon RX 480, che si basa sulla Polaris 10. Complessivamente, all'interno della scheda troviamo 2 Compute Unites e 1408 stream processors.

La scheda offre una potenza fino a 5,2 TFlops con una frequenza di 1717 MHz in Game Clock e 1845 MHz in Boost. Inoltre, include massimo 8GB di memoria GDDR6 collegate ad un bus a 128 bit, ma sul mercato arriveranno anche dei modelli da 4GB.

Ovviamente più basse le frequenze del modello per dispositivi mobili, che si ferma a 1645 MHz in Boost e 1448 MHz in Game Clock, a fronte di una potenza di 4,6 TFlops. In questo caso troviamo 4GB di memoria GDDR6 sempre collegata all'interfaccia a 128 bit. Il debutto è previsto entro la fine dell'anno con l'MSI Alpha 15, a cui la RX 5500M sarà affiancata al processore Ryzen 7.

AMD sostiene che la nuova RX 5500 può offrire un framerate di 60fps nei giochi da tripla-A in Full HD, mentre su alcuni giochi eSports.

La Radeon RX 5500 era già trapelata qualche giorno fa, ed il comunicato di oggi non fa altro che confermare in toto quanto emerso.