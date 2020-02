AMD potrebbe annunciare la GPU Big Navi il 5 Marzo

Il CEO di AMD, Lisa Su, ha già confermato in passato che nel corso dell'anno appena iniziato la società da lei diretta annuncerà la nuova GPU Big Navi, ma una nuova indiscrezione proveniente dal web sostiene che la presentazione potrebbe avvenire il 5 Marzo prossimo, nel corso del Financial Analyst Day della società.

La data del 5 marzo non è nuova, in quanto il Team Red in passato aveva dichiarato che la road map sarebbe stata svelata proprio all'inizio del prossimo mese, ma questa nuova voce è senza dubbio interessante e cambia decisamente le carte in tavola.

Alcuni rumor trapelati in passato suggeriscono che la nuova GPU Big Navi dovrebbe offrire prestazioni ovviamente migliori rispetto ai modelli attualmente sul mercato, una maggiore efficienza rispetto a RDNA, ed potrebbe anche garantire una maggiore IPC. Inoltre, dovrebbe utilizzare il nuovo nodo ottimizzato a 7nm+.

In alcune dichiarazioni rilasciate nel corso dell'evento di lancio dell'AMD Radeon 5600 XT, da Mithun Chandrasekhar ha affermato che la nuova GPU potrebbe avere lo stesso impatto sul mercato dei processori Ryzen.

Altri spifferi di corridoio emersi negli scorsi giorni sostengono che la Radeon RX 5950XT potrebbe essere equipaggiata con 80 CU e 5 teraflops di potenza.