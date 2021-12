AMD anticiperà dettagli su Zen 4 al CES 2022: grandi annunci nel resto dell'anno

Il 4 gennaio 2022 AMD parteciperà al CES di Las Vegas per mostrare al pubblico modelli inediti CPU e GPU per ogni esigenza. Tra gli annunci attesi ci sono le Ryzen 6000 di nuova generazione per laptop, o anche i processori Threadripper PRO 5000 per desktop di fascia alta. Riguardo l’architettura Zen 4, invece, ci sono novità?

Nel corso di un’intervista a CrazyTechLab il CTO del team rosso Mark Papermaster ha effettivamente indicato al pubblico che alcuni dettagli su Zen4 saranno menzionati al CES 2022, ma che gli annunci più importanti verranno tutti rilasciati nel corso del resto dell’anno: “Per quanto riguarda la prossima generazione, indico il CES di gennaio. Siamo entusiasti di rivelare alcuni dettagli aggiuntivi sui lanci dei nostri nuovi prodotti che offriranno esperienze fenomenali e, come abbiamo detto, più avanti nel corso dell'anno condivideremo maggiori dettagli su Zen 4, alcuni verranno menzionati al CES, mentre il resto nel corso del 2022. Sarà un anno molto eccitante per AMD”.

Papermaster quindi ha già quasi confermato che l’evento di Las Vegas non vedrà il reveal di specifiche e dettagli fondamentali sulla nuova architettura, salvo sorprese, bensì di qualche informazioni chiave come anticipazione. L’annuncio ufficiale della nuova gamma di CPU “Raphael” o Ryzen 7000, invece, stando a indiscrezioni recenti dovrebbe avvenire durante il Computex 2022.

Lo stesso Chief Technology Officer (CTO) di AMD ha affermato, a fine novembre, che per lui la crisi dei semiconduttori terminerà nel 2023.