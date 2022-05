AMD, le APU Phoenix promettono faville: la GPU integrata supererà la RTX 3060M

Man mano che continua la produzione delle CPU AMD Ryzen 7000, entriamo in possesso di informazioni via via più approfondite sui processori next-gen di AMD. Oggi, per esempio, un leak ci spiega che oltre alle CPU Raphael, Raphael-X e Dragon Range AMD sta realizzando anche le APU Phoenix basate sull'architettura Zen4.

Nello specifico, le APU Ryzen 7000 Phoenix dovrebbero garantire un enorme upgrade in termini di CPU e GPU ai laptop, che potrebbero fare un enorme salto qualitativo tra il 2022 e il 2023, specie nel comparto gaming. Alla base di tale salto potrebbe esserci una nuova architettura sia per la CPU, con l'implementazione di un processore Zen4, sia per la GPU, che dovrebbe essere una scheda RDNA3 integrata.

Stando a quanto riporta l'insider Greymon55 su Twitter, le GPU presenti nelle APU Phoenix rappresenteranno un enorme cambiamento per tutti i device mobili. A quanto pare, infatti, la potenza grafica di una APU Phoenix dovrebbe superare quella di una RTX 3060M di NVIDIA.

Ciò significa che un chip con processore e scheda grafica integrati potrebbe raggiungere delle performance simili a quelle di una GPU mobile dedicata. Al momento, invece, la potenza massima raggiunta da una APU in termini grafici non supera quella di una NVIDIA GTX 1650, una scheda vecchia ormai di qualche anno e utilizzata in campo desktop solo per le proposte di fascia bassa.

A rendere ancora più interessante l'indiscrezione di Greymon55 è poi il fatto che quella dalla potenza simile alla RTX 3060M sarebbe una APU limitata ad una potenza di 60 Watt, il che significa che una APU "sbloccata" in tal senso potrebbe garantire performance nettamente maggiori. Stando ai rumor, comunque, la GPU integrata nelle APU Phoenix dovrebbe avere 24 Compute Units (CU), tra le quali sarebbero divisi 256 Stream Processors (SP), per un totale di 1.536 CUDA Core.