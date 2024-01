AMD, le APU Ryzen 8000G fanno faville: i primi benchmark sorpendono

Nel corso del CES di Las Vegas, AMD ha presentato le APU desktop Ryzen 8000G, le prime con architettura Zen4. Le nuove APU del Team Rosso arriveranno il 31 gennaio: ora, alcuni test confermato un enorme salto di qualità dei chip Ryzen 8000G rispetto a quelli della serie Ryzen 5000G, lanciati nel 2021 con architettura Zen3.

Come spiega Tom's Hardware, AMD lancerà quattro APU Ryzen 8000G per desktop: queste ultime saranno il Ryzen 7 8700G, il Ryzen 5 8600G, il Ryzen 5 8500G e il Ryzen 3 8300G. Le prime tre potranno essere acquistate in versione standalone, mentre l'ultima sarà riservata ai partner e agli OEM del Team Rosso. Con ogni probabilità, viste le iGPU completamente rinnovate, le APU che più attireranno l'attenzione del pubblico saranno il Ryzen 7 8700G e il Ryzen 5 8600G.

D'altro canto, l'incremento prestazionale proposto da questi due chip sembra enorme, dal momento che si parla di un aumento di performance del 30% circa rispetto alle APU Ryzen 5000G lanciate nel 2021. Si tratta di un "salto" simile a quello che abbiamo visto già in passato con il passaggio dall'architettura Zen3 all'architettura Zen4 anche sulle CPU per desktop, e che dovrebbe ripetersi una volta che le APU AMD Zen5 per dispositivi mobili arriveranno sul mercato, nel corso del prossimo anno.

Un miglioramento così marcato dovrebbe dipendere in particolare dall'incremento delle frequenze di clock dei chip: l'intera linea Ryzen 8000G, infatti, tocca i 5,0 GHz di frequenza, mentre l'APU top di gamma della linea Ryzen 5000G, il Ryzen 7 5700G, arrivava al massimo ai 4,60 GHz. In termini più granulari, i risultati dei benchmark su PassMark delle APU di nuova generazione sono i seguenti:

AMD Ryzen 7 8700G: 32.117 Punti

AMD Ryzen 5 8600G: 25.957 Punti

AMD Ryzen 5 8500G: 21.796 Punti

A confronto, il Ryzen 7 5700G raggiungeva i 24.638 Punti, mentre il Ryzen 5 5600G sfiorava i 20.000 Punti. Dei tre punteggi delle APU di nuova generazione, l'unico che non convince fino in fondo è quello del Ryzen 5 8500G, il cui risultato è penalizzato dall'architettura Phoenix 2 adottata da AMD, la quale comprende sia Core Zen4 che Core Zen4c a basse prestazioni.