AMD, architettura Zen5 più vicina del previsto? Arrivano le prime patch di supporto

Le prime indiscrezioni sulle CPU AMD con architettura Zen5 sono comparse in rete nelle scorse ore, quando l'APU Strix Point con CPU Core Zen5 e iGPU RDNA3.5 è stata leakata. Ora, però, pare che per le CPU Zen5 ci siano delle informazioni ufficiali: AMD, infatti, ha rilasciato le prime patch con il supporto per la sua nuova architettura.

Per la verità, l'architettura Zen5 non arriverà prima del 2024, stando a quanto ha riportato la stessa AMD negli scorsi mesi. Tuttavia, quest'ultima verrà rilasciata in tre versioni: arriveranno infatti i Core Zen 5 veri e propri, che saranno montati su PC dekstop e PlayStation 5 Pro, i Core Zen 5C, pensati per il risparmio energetico e per il mercato laptop, e infine i chip Zen 5 X3D per le CPU con V-Cache 3D.

In passato, si è parlato di un anticipo dell'architettura Zen5 da parte di AMD, ma finora questi rumor particolarmente ottimisti non hanno ricevuto alcun seguito. Solo nelle scorse ore, infatti, AMD ha pubblicato le prime patch per Zen5 su Linux 6.6: queste ultime aprono la strada al supporto per la nuova architettura CPU sul sistema operativo creato da Linus Torvalds, segnalando che il Team Rosso starebbe già effettuando i primi test sulle CPU Ryzen di nuova generazione, in arrivo comunque il prossimo anno.

I colleghi di Phoronix, inoltre, spiegano che nuovi driver sarebbero già in arrivo nei prossimi giorni, il che significa che il lavoro sulle nuove CPU di AMD sarebbe ad uno stadio piuttosto avanzato. Addirittura, è possibile che un supporto parziale per l'architettura Zen5 venga introdotto già entro la fine di agosto, benché solo in maniera granulare e legata alle singole CPU.

In ogni caso, vi ricordiamo che le CPU AMD restano popolarissime su Linux (sì, anche nonostante le critiche di Linus Torvalds ad AMD per la questione del suo fTPM): per questo, il Team Rosso sta rilasciando con larghissimo anticipo le sue nuove patch per Zen5 sulla piattaforma, con lo scopo di migliorare il lavoro degli ingegneri e degli sviluppatori già al lavoro sui nuovi processi della linea Ryzen.