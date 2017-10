AMD: architetture Zen e Vega ora anche sui notebook

ha annunciato l’arrivo della nuova(l’unione fra un processore ed una GPU, in un solo Soc) per notebook che integra i processori AMD Ryzen insieme ai chip grafici Radeon Vega, in grado di fornire performance di alto livello permettendo di giocare a titoli "pesanti" anche su notebook ultrasottili.

Con un valore di TDP da 15 Watt configurabile, i processori AMD Ryzen 7 2700U e AMD Ryzen 5 2500U combinano le architetture dei core Zen x86 e la grafica Radeon “Vega” in un design System-on-Chip che permette di ottenere elevate prestazioni anche su i pc ultrasottili.

I processori Ryzen, con 4 core e 8 threads, insieme alla grafica di Radeon Vega e alla tecnologia AMD SenseMI sono realizzati per soddisfare le necessità di tutti gli utenti fornendo elevate prestazioni anche sui notebook più sottili. Dal punto di vista grafico AMD riferisce che la GPU Vega integrata è in grado di riprodurre giochi come League of Legends, Dota 2, CS:GO e Overwatch a risoluzione Full HD, garantendo il supporto HDR, FreeSync 2 e 4K, con un miglioramento della durata della batteria fino a 2 volte superiore rispetto alla generazione precedente.

AMD garantisce che le sue nuove APU offrono prestazioni straordinarie rispetto alla precedente generazione di processori AMD, con una potenza di calcolo fino a 3 volte superiore in ambito CPU, fino al 58% in meno di consumo energetico e la nuova tecnologia Precision Boost 2, che accelera le prestazioni del processore nei carichi di lavoro sfruttando tutti i core disponibili.