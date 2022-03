AMD: arriva un fix per l'exploit Spectre V2 su CPU Ryzen, ma le prestazioni non peggiorano

Dopo aver scoperto che l'exploit Spectre V2 è tornato sulle CPU AMD, il Team Rosso sembra aver efficacemente risposto al problema con delle contromisure per arginarlo, benché sia ancora impossibile eliminarlo del tutto. Molti si sono chiesti però se le misure di AMD non impattino sulle performance delle CPU che le utilizzano.

L'azienda di Sunnyvale ha infatti pubblicato un aggiornamento per le CPU Ryzen dalla serie 2000 alla serie 5000 che mitiga il problema, ma non ha spiegato quale sarà l'impatto sulle prestazioni delle CPU di tale aggiornamento, che secondo alcuni esperti potrebbe essere decisamente alto: per esempio, come riporta Tom's Hardware, l'analogo fix contro Spectre V2 rilasciato da Intel arriva a ridurre le prestazioni di alcune CPU addirittura del 35%.

Al momento, invece, pare che le performance delle CPU AMD restino stabili, con riduzioni percentuali nelle prestazioni al di sotto del 10% dopo l'introduzione del fix. La riduzione delle performance dei chip dipende dal passaggio dal sistema di sicurezza Retpoline (Return and Trampoline) LFENCE/JMP ad un sistema più sicuro, un Retpoline "standard", che ha il vantaggio di garantire maggiore sicurezza alle CPU al netto di una riduzione delle loro prestazioni.

Nel caso della CPU top di gamma di AMD, il Ryzen 9 5950X, la riduzione percentuale delle performance è stata compresa tra il 5 e il 5,3%, rispettivamente nel networking e nella gestione dello storage. Nel caso della CPU top di gamma di Intel, l'Intel Core i9-12900K, invece, il peggioramento è stato rispettivamente del 26,7% e del 14,5%.

La CPU top di gamma per dispositivi mobile di AMD, ovvero il processore Ryzen 9 5900HX, ha sfiorato una riduzione delle performance del 10%, pari al 9,2% nel networking ed al 9,1% nella gestione dello storage. Anche per le CPU server del Team Rosso, ovvero i processori della serie EPYC, il peggioramento prestazionale è molto limitato, con peggioramenti rispettivamente del 2,2% e del 3,8%.