AMD: arriva il fix alla vulnerabilità Inception, ma le prestazioni delle CPU crollano

Solo qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della vulnerabilità Inception per CPU AMD Ryzen 5000 e 7000, che mette a rischio alcuni dei più recenti processori del Team Rosso. Ebbene, AMD ha rilasciato un fix per il problema, anche se pare che quest'ultimo abbia fatto crollare le performance delle componenti del Team Rosso.

I colleghi di Phoronix, infatti, spiegano, con dei test decisamente approfonditi, che le performance di alcune CPU AMD sono crollate, almeno su Linux, fino al 54% in meno rispetto alle prestazioni pre-patch. Nello specifico, il portale ha utilizzato un sistema basato su una CPU AMD EPYC 7763 con architettura Zen3 e una pletora di app e altri software per i suoi test.

Il dato peggiore riguarda il programma Linux MariaDB 4096, con un numero di query risolte al secondo che crolla da 590 fino a 274, il 54% in meno tra il periodo pre-patch e quello post-patch. Anche su 7Zip, il peggioramento delle performance si fa vedere: si passa infatti da 384.374 MIPS a 334.812 MIPS, il 13% in meno. Su Firefox, invece, il peggioramento è meno marcato, pari solo all'1,2% in meno rispetto al periodo pre-patch.

In compenso, però, altre app danno segnali positivi, talvolta persino marcati: per esempio, le prestazioni della build testata su DaCapo aumentano del 33%; quelle su Linux Compilation Defconfig incrementano del 29%; quelle su GIMP crescono del 28% e quelle su OpenRadioss del 27%. Pare insomma che il peggioramento prestazionale, che pure resta evidente, riguardi solo alcune app per Linux e, fortunatamente, non sia generalizzato.