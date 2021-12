AMD, arriva il Machine Learning? Nuovi indizi sulla next gen di GPU da Gaming

Mentre i riflettori sono tutti puntati sulla possibile decisione di Qualcomm e AMD di lasciare TSMC per Samsung per ridurre la dipendenza del settore da Taiwan, nei laboratori del team red si iniziano a scaldare i motori per la prossima generazione di schede video AMD Radeon.

Entrando nel campo della pura speculazione, in seguito alla comparsa di un nuovo brevetto su FPO, diversi indizi sembrano suggerire che AMD sia prossima all'implementazione dell'accelerazione mediata da Intelligenza Artificiale sulle proprie schede video.

Si tratta di una possibilità, certo, ma più che auspicabile soprattutto per colmare quello che al momento può essere definito come l'unico gap tra AMD e i diretti competitor, già attrezzati allo scopo per migliorare la gestione, la qualità e la consistenza dell'output video, soprattutto in contesti di rendering in tempo reale con illuminazione in Ray Tracing.

Ma come perseguirà questa nuova strada il produttore americano? Sempre secondo il brevetto depositato, il chip che dovrebbe portare il machine learning su GPU AMD verrà implementato attraverso lo stacking. Del resto, AMD non è certamente estranea alla produzione di chiplet per le sue tecnologie di ultima generazione. Dopotutto, appare già confermato che nel 2022 le schede video AMD RDNA3 avranno 3d Infinity Cache, quindi la presenza di un'ulteriore livello che possa conferire tali capacità al chip non sono da escludere.

Tra le funzionalità del nuovo APD, o Accelerated Processor Die, sappiamo che dovrebbe funzionare sia per il machine learning che per l'accelerazione di memoria, come dimostrano i diagrammi presenti nel documento. Questa potrebbe dunque essere la risposta definitiva di AMD ai Tensor Core di NVIDIA. Resta ancora da scoprire se sarà possibile inserirlo già nel contesto dei chiplet con architettura RDNA3 oppure se ci sarà da aspettare ancora un'altra generazione.