AMD, arrivano i primi laptop con l'IA dei Ryzen 7040HS: ecco i modelli

A poco più di 24 ore di distanza dall'annuncio dei Ryzen PRO 7040 Series dotati di IA, il team red è pronto a ufficializzare anche quanto visto al CES 2023, mettendo nero su bianco la lista di notebook che presto sfoggeranno anche i primi Ryzen da gioco anch'essi dotati delle medesime peculiarità.

In particolare, ci riferiamo alla presentazione dei Ryzen 7040HS, basati su architettura Zen4 e dotati di hardware dedicato all'intelligenza artificiale, un grande passo in avanti che, per il segmento laptop, sarà sostenuto per il 2023 da tre processori:

Ryzen 9 7940HS - 8C/16T fino a 5.2 GHz, 35-54W

- 8C/16T fino a 5.2 GHz, 35-54W Ryzen 7 7840HS - 8C/16T fino a 5.1 GHz, 35-54W

- 8C/16T fino a 5.1 GHz, 35-54W Ryzen 5 7640HS - 6C/12T fino a 5.0 GHz, 35-54W

Tutti i modelli saranno dotati di motore Ryzen AI (XDNA) per l'accelerazione dei relativi calcoli e per rendere possibile, tramite reti neurali, tutta una serie di feature altrimenti impossibile da gestire, come ad esempio le nuove funzionalità specifiche di AMD per il lavoro, il gioco e la vita di tutti i giorni, a partire dalle novità relative alla fotocamera, con background blur preciso ed efficace.

Oltre alle potenzialità rese possibili dall'AI Engine, si tratterà comunque di processori AMD Serie 7000 con grafica integrata Radeon, rispettivamente la 780M per i Ryzen 9 e 7 e la 760M per il Ryzen 5.

Con la 780M, il Ryzen 9 7940HS potrà spingersi fino a 45 FPS su Cyberpunk 2077 in FullHD e preset Basso, contando solamente sulla batteria, senza alimentazione tramite cavo e in uno spessore minimo.

I laptop in arrivo sono davvero tanti, principalmente caratterizzati dal formato Thin and Light, sposando i nuovi processori per una superiore efficienza sia termica che energetica, fino alle 9 ore in video playback promesse dai nuovi Razer Blade 14.

Come potete osservare nella slide in calce, oltre ai nuovi Razer Blade sul mercato arriveranno anche Asus (con i suoi ROG Zephyrus G14, ROG Flow X13, VivoBook Pro OLED, TUF A15, A16 e A17), Lenovo (con gli ottimi Legion Slim, LOQ 15, IdeaPad 5 Pro e Yoga Pro 7 da 14"), HP (Victus e OMEN, entrambi da 16.1) e Acer (con Nitro da 16 e 17 pollici e Swift X 16).