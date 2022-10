AMD, in arrivo una Radeon RX 6700 'XL'? Spunta il modello da 10 GB di XFX

Mentre tutti attendono con ansia l'annuncio delle GPU Radeon RX 7000 con architettura RDNA3, un'altra novità potrebbe bollire in pentola in quel di Sunnyvale. A quanto pare, infatti, AMD e XFX starebbero lavorando a una nuova Radeon RX 6700, che dovrebbe presentare ben 10 GB di VRAM.

La GPU è emersa in rete con alcune immagini e una parziale scheda tecnica grazie ai colleghi di VideoCardZ. La prima fotografia della componente, che potete vedere in calce a questa notizia, mostra una scheda grafica altamente customizzata, dotata di un raffreddamento triple-fan che non si era ancora visto su una Radeon RX 6700.

La scheda sarà chiamata Radeon RX 6700 XL e avrà una VRAM da 10 GB, anche se non è chiaro se arriverà mai sul mercato consumer o se invece sia solo un prototipo che non vedrà mai la luce. Secondo quanto riporta VideoCardZ, infatti, inizialmente AMD non aveva in programma di mettere in vendita delle versioni "non-XT" delle sue Radeon RX 6000, ma avrebbe infine cambiato idea negli ultimi mesi: non a caso, nel mese di giugno AMD e Sapphire hanno introdotto la RX 6700 "non-XT", la prima GPU del suo genere.

Stranamente, XFX non ha ancora annunciato la RX 6700 XL, il che lascia pensare che, arrivati ormai a ridosso del lancio delle Radeon RX 7000, la scheda sia infine stata pensionata. Tuttavia, vi è anche la possibilità che la GPU verrà lanciata più avanti, magari in parallelo alle Radeon RX 7000 stesse, con lo scopo di offrire un'alternativa a basso budget a queste ultime.

Più in generale, è possibile che l'idea di ri-lanciare le schede di attuale generazione con alcuni lievi miglioramenti e con un prezzo più basso sia una mossa di AMD per contrastare la stagnazione del settore delle schede grafiche, anche se finora non sono arrivati commenti ufficiali in merito.