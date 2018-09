AMD Athlon 200GE, Ryzen PRO e Athlon PRO ufficiali: tutti i nuovi processori

AMD annuncia la nuova APU AMD Athlon 200GE con chip grafico Radeon Vega 3 ottimizzato per l’utilizzo quotidiano degli utenti, i processori AMD Ryzen PRO di seconda generazione e Athlon PRO, nuove CPU desktop pensate per il mercato aziendale e per i professionisti.

Grazie al versatile design System-on-Chip (SOC) che combina le architetture x86 "Zen" e Radeon "Vega" in un'unica APU, il processore desktop Athlon 200GE dovrebbe offrire performance e affidabilità per una vasta gamma di esperienze, da quelle più semplici come la sola navigazione sul web alle attività caratterizzate da maggiori carichi di lavoro, come il PC gaming e la fruizione di contenuti in alta definizione, grazie a performance grafiche, stando ad AMD, superiori del 67%, con un’efficienza energetica fino a due volte maggiore e velocità fino all'84% superiori nel gaming su PC rispetto alle soluzioni analoghe dei competitor.

In particolare, AMD Athlon 200GE possiede 2 core (4 thread) operante alla frequenza massima di 3,2 GHz, con tre Graphics Compute Units, un TDP di 35W e si può trovare a 55 dollari (SEP).

Inoltre, le famiglie di processori desktop AMD Athlon PRO e AMD Ryzen PRO di seconda generazione includeranno quattro nuove CPU: AMD Athlon PRO 200GE, AMD Ryzen 7 PRO 2700X, AMD Ryzen 7 PRO 2700 e AMD Ryzen 5 PRO 2600. Il primo dispone di 2 core (4 thread), frequenza massima di 3,2 GHz, cache 5MB, TDP 35W e 3 Graphics Compute Units. AMD Ryzen 7 PRO 2700X presenta invece 8 core (16 thread), frequenza base di 3,6 GHz (boost 4,1 GHz), cache 20MB e TDP 105W. AMD Ryzen 7 PRO 2700 dispone di 8 core (16 thread), frequenza base di 3,2 GHz (boost 4,1 GHz), cache 20MB e TDP 65W. Infine, AMD Ryzen 5 PRO 2600 possiede 6 core (12 thread), frequenza base di 3,4 GHz (boost 3,9 GHz), cache 19MB e TDP 65W.

La società fa sapere che "i processori AMD PRO sono progettati per le esigenze delle aziende e dei professionisti, ai quali offrono affidabilità, sicurezza e le prestazioni necessarie per rispondere alle richieste elevate dei flussi di lavoro che oggi caratterizzano l’ambiente professionale. Tutti i processori delle famiglie AMD PRO offrono la qualità, l’affidabilità e la longevità che consentono di ottimizzare i costi e proteggere gli investimenti, mentre il supporto degli strumenti di gestione open-standard consente di ottenere una maggiore flessibilità nella gestione dei sistemi in un ambiente con cliente multi-vendor, a un prezzo più accessibile per una più vasta gamma di clienti".