AMD, ondata di dettagli sulla GPU Navi 31: siamo di fronte alla Radeon RX 7900XT?

Mentre attendiamo l'arrivo sul mercato della Radeon RX 6600XT, scheda video che si prospetta per certi versi più interessante anche delle sorelle maggiori per via della sua collocazione economica, nuove indiscrezioni ci fanno puntare lo sguardo sulla next gen del team red.

Tanti i rumor emersi in rete negli ultimi giorni. Il primo in ordine di importanza ad opera del noto kopite7kimi che ha quantificato il numero di Core della nuova AMD Navi 31 con architettura RDNA3, ovvero 15360.

La scheda corrispondente, che dovrebbe essere la RX 7900XT, sposerebbe il nuovo design MCM "a doppio die". Le ultime discussioni sul web tuttavia si sono spostate su un'altra sostanziale modifica strutturale. Stando a quanto emerso infatti, in questa nuova generazione AMD potrebbe lasciarsi alle spalle il concetto di Compute Units, suddividendo i Core esclusivamente in WGP, o workgroup, e non in gruppi contenenti CU. Raddoppia inoltre il quantitativo di Core FP32, per un totale di 256 shading unit, rispetto alle 128 disponibili sulla RX 6900XT.

Un altro aspetto assolutamente da non sottovalutare riguarda infine la memoria a disposizione e la sua configurazione. Le ultime indiscrezioni in tal senso parlano di una conferma in termini di larghezza di banda, su bus a 256 bit. Questa scelta potrebbe essere stata presa in virtù dell'enorme apporto della memoria Infinity Cache, che rispetto alla sorella RDNA2 potrebbe raddoppiare o addirittura quadruplicare.

Nel frattempo ricordiamo che la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution è diventata ufficialmente open source.