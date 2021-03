AMD, avvistata la RX 6700 da 12 GB: la famiglia di GPU Navi 22 si allarga

Dopo l'anuncio della nuova Radeon RX 6700 XT, avevamo già il sentore che non sarebbe stata l'unica GPU Navi 22 sul mercato e finalmente arrivano le prime conferme. Ma la 6700 non sarà da sola!

Come vi avevamo già anticipato, la fascia media di AMD è ancora un cantiere aperto e le performance mostrate dalla 6700 XT ci hanno lasciato presagire che effettivamente mancava ancora qualche tassello allo scacchiere del colosso americano per competere con NVIDIA.

La conferma arriva direttamente dalla Eurasian Economic Commission, ente regolatore dell'Unione Economica Eurasiatica, di cui fanno parte Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan.

Secondo quanto emerso dai documenti trapelati in rete, alla Navi 22 XT in arrivo il 18 marzo si aggiungeranno quindi la 6700 non-XT e la 6600 XT, due schede delle quali ancora non sappiamo moltissimo ma la cui esistenza traccia una linea ben definita dei piani di AMD.

Nei documenti della EEC la RX 6700 appare in due SKU, PH-RX6700-12G e PH-RX6700-O12G. Si tratta di due custom di Asus, precisamente il modello Phoenix, rispettivamente nella variante base e con overclock di fabbrica. Non abbiamo il numero dei core, ma la scheda avrà 12 GB di memoria video su un bus a 192-bit. Un dettaglio particolarmente curioso dal momento che negli stessi documenti AsRock e PowerColor hanno elencato delle 6700 con 6 GB di VRAM.

La 6600 XT appare invece nella lista di AsRock nelle varianti Challenger Pro, Phantom Gaming D e Challenger D da 12 GB di memoria video, con e senza overclock di fabbrica.