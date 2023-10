AMD, avvistati i primi Ryzen 8000U e 7000G ma non è quello che pensate

Se pensavate che la frammentazione della serie 7000 fosse finita con il rilascio del Ryzen Z1 per handheld, sappiate che molto probabilmente anche con la serie 8000 ci sarà confusione, perlomeno architetturale.

A quanto pare, infatti, la prossima generazione di processori per laptop replicherà quanto osservato nel recente passato, raccogliendo componenti basati su architetture differenti, a partire proprio da Zen4.

A "confermarlo" sarebbe l'ultimo avvistamento, pubblicato in rete dal solito harukaze5719. A finire sotto la lente del tipster sono i dati di spedizione di alcune componenti AMD, tra cui:

Ryzen 7 8840U (100-000001325-00)

(100-000001325-00) Ryzen 5 8540U (100-000001326-00)

Ryzen 5 PRO 8540U (100-000001331-00)

(100-000001331-00) Ryzen 3 8440U (100-00000XXX-00)

Come se non bastasse, i dati apparsi in rete fanno riferimento anche ai Ryzen 7000G, grandi assenti finora nella lineup del team rosso. Stando alle informazioni, si tratterebbe di:

Ryzen 5 PRO 7500G (100-000001183-00)

(100-000001183-00) Ryzen 5 7500G (100-00000931-00)

Ryzen 3 7300G (100-000001187-00)

Più della loro esistenza, a stupire è principalmente il fatto che questo lotto eterogeneo di SKU sia apparso in rete nello stesso momento, andando a suggerire che AMD potrebbe ormai essere pronta al lancio di entrambe le serie.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime settimane si è a lungo parlato anche della nuova architettura e dunque della prossima evoluzione tecnologica del blasone rosso. In particolare, numerosi sono stati i rumor sui Ryzen 8000 con architettura Zen5.