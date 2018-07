AMD B450: tutto sulle nuove motherboard lanciate oggi

AMD ha lanciato questa mattina le nuove schede madri con chipset B450, che presentano delle caratteristiche interessanti. Vediamo assieme cosa si è inventata la società californiana.

Innanzitutto, AMD ci tiene a sottolineare che il chipset B450 è compatibile con una miriade di processori, che vanno da un costo stimato di circa 49 dollari fino a 329 dollari. Nella presentazione si è parlato, ad esempio, della serie AMD Athlon e della seconda generazione di Ryzen. Per quanto riguarda i benchmark, la società californiana ha testato il tutto con due configurazioni: una entry-level (Ryzen 3 2200G, Radeon Vega 8) e una high-end (Ryzen 7 2700X, NVIDIA GeForce GTX 1080). Il titolo testato è Overwatch, in 1080p, che è arrivato a 51 FPS con la prima configurazione e a 190 FPS con la seconda. Benchmark che servono all'azienda per dimostrare la grande scalabilità del chipset B450.

Massima bandwith per NVMe e GPU, supporto all'overclock di CPU e DRAM e alla tecnologia AMD StoreMI. Oltre a questo, tutti in modelli hanno in comune 2 porte USB 3.1 Gen 2, 2 porte USB 3.1 Gen 1 e 6 porte USB 3.0. Le restanti caratteristiche variano di produttore in produttore, tra cui troviamo ASUS e Gigabyte. Il prezzo consigliato per una scheda madre B450 è di 69,99 dollari.