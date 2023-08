AMD, ecco la bellissima 7900 XTX di Avatar che cambia letteralmente colore!

Gli RGB sono carini, ma se vi dicessimo che è comparsa una nuova Radeon RX 7900 XTX con vernice che reagisce al calore cambiando colore? L'ha presentata AMD, proprio mentre a Colonia andava in scena la presentazione delle Radeon RX 7700 XT e 7800 XT.

Si tratta di una scheda video in Edizione Limitata, che arriva sul mercato dopo il reveal della Radeon RX 7900 XTX dedicata a Starfield, ma stavolta c'è di mezzo un altro titolo, ovvero Avatar: Frontiers of Pandora.

La scheda adotta il tipico design reference della Radeon RX 7900 XTX, con tre ventole e i soliti accenti illuminati a LED bianchi. Tuttavia, a distinguerla dal modello "base" sono delle abbondanti fasce colorate in tinta verde acqua, sensibile al calore e in grado di cambiare tonalità a seconda delle temperature raggiunge. Particolarmente suggestive le linee di petali che attraversano la scheda, che "appaiono" dal nulla durante l'uso. Un'aggiunta esotica e interessante, che dona alla scheda un aspetto unico, con un colore acceso ma non invadente sia sui bordi che sul frontale, ma anche sul massiccio backplate.

Purtroppo, non dovrebbe arrivare sugli scaffali per la regolare vendita al dettaglio ma solo in palio tramite giveaway e promozioni lanciati sia da AMD che da altri partner, tra cui la stessa Ubisoft.

Per saperne di più vi rimandiamo alla landing page del prodotto sul sito ufficiale di AMD. In apertura, invece, trovate il trailer promozionale pubblicato dal produttore.