AMD: i benchmark confermano, Ryzen Threadripper 3990X è il re dei processori HEDT

I benchmark della nuova CPU AMD Ryzen Threadripper 3990X confermano che la società di Santa Clara ha prodotto il chip HEDT attualmente più potente. Le prestazioni in single e multi-core dei test effettuati su Geekbench 5 superano anche la controparte EPYC.

AMD Ryzen Threadripper 3990X è stato presentato durante l'ultimo CES 2020 ed è dotato di 64 core e 128 thread che lo qualificano a tutti gli effetti come un vero e proprio "mostro". Nessun processore progettato per la fascia HEDT era arrivato a tanto. Il chip è equipaggiato con un totale di 288 MB di cache e un TDP di 280 Watt, sorprendentemente basso in virtù delle caratteristiche sopracitate. Ryzen Threadripper 3990X presenta un clock di base a 2,90 GHz e un boost in single-core di 4,3 GHz.

Il processore è stato testato con una ROG Zenith II Extreme e 256 GB di memoria DDR4, il tutto su un sistema basato su Linux. Threadripper 3990X ha fatto registrare l'impressionante punteggio di 1357 punti in single-core e di 33825 punti i multi-core. Per fare un confronto diretto con la concorrenza, l'Intel Core i9-10980XE ottiene 1200 punti in single e 17000 punti nei test multi-core.

Insomma, AMD è riuscita a creare la CPU più potente per il mercato HEDT, il tutto con il vantaggio del processo produttivo a 7 nanometri. I fan di AMD attendono ora la risposta sul fronte delle schede grafiche con la tanto vociferata "Big Navi".