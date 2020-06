AMD, la beta di macOS 11 Big Sur conferma lo sviluppo di GPU Navi 31

Mentre si parla dell’imminente arrivo di GPU AMD Big Navi e dell'architettura RDNA 2, grazie alle ultime novità legate alla beta di macOS Big Sur si parla già di schede grafiche Navi 31. L’attesa per Big Navi sta già tenendo sulle spine molti appassionati, che ora dovranno anche tenere d’occhio altre novità sul futuro di AMD.

Questi leak apparsi su Hardware Leaks mostrano dei riferimenti continui a Navi 31 nei driver AMD per Mac. Sembra quindi ormai quasi certo che questa nuova serie farà da successore a Navi 21 e che l’azienda di Santa Clara stia già lavorando sodo per renderla sempre più potente.

Sempre secondo la suddetta fonte si parla di uno sviluppo ad hoc di Navi 31 per la nuova serie di Mac, per portare questa tecnologia su altri PC in un secondo momento. Le componenti d’interesse per Apple sono le dGPU, mentre per l’hardware restante si focalizzerà sull’architettura Apple Silicon e sui nuovi chip proprietari della Mela.

Non si sa ancora niente riguardo le date di lancio di Navi 31 e AMD non si è ancora espressa pubblicamente al riguardo. Si pensa però che, in seguito a spinte da parte di Apple, potrebbe arrivare più presto di quanto si possa pensare.