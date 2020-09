AMD Big Navi, azienda conferma: le unità in arrivo sul mercato saranno tante

In attesa della presentazione ufficiale delle CPU con microarchitettura Zen 3 dell’8 ottobre e delle GPU con architettura RDNA 2 del 28 ottobre, i teaser di AMD generano ulteriori rumor tra gli appassionati. Ieri infatti il Chief Architect di Gaming Solutions & Marketing di AMD Frank Azor ha accettato una piccola scommessa di un fan.

Quando l’utente Andre Elijah ha detto “10 dollari che AMD lancerà le nuove GPU in quantità minime”, riferendosi alla data della presentazione come data di un possibile “paper launch” (lancio in quantità estremamente limitate solitamente usato dalle aziende per sondare il mercato, ndr), Frank Azor ha risposto al suo tweet accettando la scommessa. Questo piccolo messaggio lascia pensare che il colosso di Lisa Su lavorerà duramente per lanciare le nuove schede grafiche “Big Navi” in quantità sufficienti per soddisfare un’eventuale alta domanda di pezzi da parte dei consumatori.

La discussione poi è andata avanti, poiché nei commenti seguenti la discussione è virata sul fatto che le GPU NVIDIA GeForce RTX 3000 sono andate a ruba molto velocemente (rendendo il loro lancio un “paper launch”), e dunque la dichiarazione di Azor sarebbe una sorta di sfida lanciata alla concorrenza. Nei vari tweet di risposta, comunque, Azor sarebbe rimasto nella stessa posizione ribadendo più volte che si assicureranno di non avere problemi con ordini da parte di bot come nel caso delle ultime schede grafiche NVIDIA.

Non si sarebbe però allargato concedendo informazioni tecniche sulla serie 6000. Dunque, non ci resta che attendere il 28 ottobre per saperne di più.