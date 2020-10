AMD Big Navi, emergono i benchmark: meglio della RTX 3080 in 4K?

Dopo i leak relativi alle caratteristiche tecniche, si torna a parlare delle attese schede video con architettura RDNA2, che verranno annunciate ufficialmente il 28 ottobre 2020. Il motivo? Nelle ultime ore sono trapelati online dei benchmark interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, la GPU AMD Radeon RX 6800 XT "Big Navi" (Navi 21 XT), conosciuta anche con il nome in codice E438, sarebbe già finita nelle mani di alcune persone e avrebbe fatto registrare risultati che trovate di seguito, affiancati da quelli raggiunti da RTX 3080 e RTX 2080 Ti.

FireStrike Ultra 4K : 12871 punti (6800 XT) - 10531 punti (RTX 3080) - 8210 punti (RTX 2080 Ti);

: 12871 punti (6800 XT) - 10531 punti (RTX 3080) - 8210 punti (RTX 2080 Ti); TimeSpy Extreme 4K : 8230 punti (6800 XT) - 7978 punti (RTX 3080) - 6933 punti (RTX 2080 Ti);

: 8230 punti (6800 XT) - 7978 punti (RTX 3080) - 6933 punti (RTX 2080 Ti); Port Royal default 4K: 4387 punti (6800 XT) - 5351 punti (RTX 3080) - 4214 punti (RTX 2080 Ti).

Insomma, AMD Radeon RX 6800 XT potrebbe dare del filo da torcere alla RTX 3080 in 4K. Ovviamente, i dati sono ancora tutti da confermare. Per il resto, stando a quanto fatto trapelare da harukaze5719 su Twitter (in questo caso i dati provengono da 3DMark, Videocardz e KittyYYuko), è stata pubblicata online anche un'altra immagine che riporta risultati diversi e inserisce altre GPU nel confronto (potete vederla in calce alla notizia).

I leak sembrano essere interessanti: non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più. Vi ricordiamo che la presentazione avverrà il 28 ottobre 2020.