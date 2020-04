AMD Big Navi: una GPU il doppio più prestante rispetto alla RX 5700 XT?

Dopo le prime indiscrezioni di qualche mese fa, si torna a parlare di AMD Big Navi e di schede video. Infatti, l'utente AquariusZi dei forum di PC Shipping, fonte che in passato si è rivelata particolarmente affidabile, ha svelato dei dettagli interessanti in merito a quali sono i piani dell'azienda statunitense.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come scritto da Komachi Ensaka su Twitter, la GPU più costosa della prossima gamma a 7nm, che stando agli ultimi rumor si chiamerebbe AMD RX 5950 XT, potrebbe offrire, in determinati contesti, delle prestazioni raddoppiate rispetto alla AMD RX 5700 XT che tutti conosciamo (qui trovate la nostra recensione). Anche le altre schede video, che attualmente sono conosciute con dei nomi "generici", ovvero Navi 22 e Navi 23, dovrebbero fornire un incremento consistente.

Questo sarebbe dovuto anche a delle dimensioni importanti (505 mm2 per Navi 21/RX 5950 XT, 340 mm2 per Navi22 e 240 mm2 per Navi23). Come i più informati di voi probabilmente già sapranno, la AMD RX 5700 XT occupa un'area di 251 mm2. In ogni caso, tenete conto del fatto che i dati riportati per le nuove GPU potrebbero avere un margine di errore. Infatti, la stessa fonte ammette che potrebbero esserci variazioni pari a circa 5 mm2.

Insomma, sembra proprio che le prossime GPU di AMD saranno molto prestanti, considerando anche i miglioramenti derivanti dall'architettura RDNA2.