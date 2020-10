AMD Big Navi, la GPU Radeon RX 6900 XT avrà una velocità di clock pari a 2,4 GHz?

In attesa della fatidica data del 28 ottobre 2020 in cui AMD presenterà ufficialmente le nuove schede video con architettura RDNA2, online continuano a trapelare informazioni riguardo la GPU AMD Navi 21 XT soprannominata da tempo “Big Navi” e altrimenti chiamata Radeon RX 6900 XT, in particolare le specifiche tecniche potenzialmente da paura.

Stando a quando diffuso dall’utente Twitter Patrick Shur, noto nella community dei tipster per l’attendibilità dei dati da lui ripotati, AMD Radeon RX 6900 XT potrebbe giungere con un chip dalla velocità di clock pari a 2,4 GHz, una delle più elevate al mondo sulle schede grafiche di livello desktop consumer; ciò suggerisce che, effettivamente, possiamo aspettarci frequenze di boost ancora più elevate. Altri dati riguardano la vRAM da 16GB GDDR6 e il TGP (Total Graphics Power) di 255W, ovvero circa 35W in più rispetto alla RTX 3070 e 65W in meno rispetto alla RTX 3080 offerte dalla concorrente NVIDIA.

Altri rumor precedenti, apparsi online a fine settembre, hanno aggiunto anche altri dettagli riguardo Big Navi: la scheda grafica flagship dell’azienda di Lisa Su dovrebbe disporre di 80 Computer Unit, 5120 Stream Processor e, come detto prima, 16GB di vRAM. Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni, sempre meglio stare attenti e non fidarsi ciecamente.

Nel caso in cui tali voci dovessero corrispondere alla realtà, sarà veramente interessante vedere il prezzo al quale AMD deciderà di proporle sul mercato e dunque come intenderà affrontare la spietata concorrenza delle nuove GPU NVIDIA della serie RTX 3000.