AMD 'Big Navi': un leak svela le caratteristiche mostruose di una nuova Radeon RX

Un leak appena emerso dalla rete grazie all'utente Twitter CyberPunkCat sembra delineare le caratteristiche di una nuova scheda grafica AMD Radeon RX in uscita nel 2020 e che potrebbe identificare la tanto attesa "Big Navi".

Il documento arriva direttamente dai listini di SK Hynix, come riportato dalla stesso CyberPunkCat, e mostra eccezionalmente tutte le caratteristiche di questa nuova scheda grafica AMD Radeon RX. Questa specifica GPU, nome in codice D32310/15, dovrebbe essere equipaggiata con 5120 stream processor raggruppati in 80 compute unit, 320 TMU e 96 ROP. La quantità di cache L2 è impressionante e arriva a 12 MB. In termini di memoria si parla invece di 24 GB di HBM2e ad altissime prestazioni e di una interfaccia bus a 4096 bit per un totale di 2,048 TB/s di bandwidth. Non si conoscono invece le velocità di clock del chip ma se le specifiche tecniche venissero confermate, ci troveremmo di fronte ad una GPU in grado di macinare dai 18 ai 20 Teraflops. Come sempre vi invitiamo a prendere le informazioni non confermate con la dovuta cautela.

Di sicuro l'aspettativa intorno alla nuova proposta di schede grafiche di AMD è alta, in particolare a seguito delle dichiarazioni fatte da Lisa Su. Intanto Microsoft ha svelato alcune delle caratteristiche della nuova Xbox Series X, anch'essa basata sull'hardware del colosso di Santa Clara.