AMD Big Navi: un mega leak svela le caratteristiche tecniche

Gli appassionati del mondo PC non attendono altro se non la presentazione delle ultime novità in casa AMD. Il "momento clou" si sta avvicinando e sarete felici di sapere che è emerso online un enorme leak.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Videocardz, alcuni appassionati hanno effettuato un'operazione di reverse engineering a partire dai driver per macOS, scoprendo un bel po' di informazioni in merito alla serie di GPU Navi, che ricordiamo verrà presentata ufficialmente il 28 ottobre 2020, mentre l'8 ottobre 2020 ci sarà l'annuncio delle CPU Zen3.

Partendo dalla GPU Navi 21, essa dovrebbe disporre di 80 Computer Unit, nonché di 5120 Stream Processor e 16GB di vRAM. Tra l'altro, questa scheda video potrebbe arrivare sul mercato in due varianti, per il momento conosciute come 21a e 21b. Si vocifera di una frequenza di 2,2 GHz e di 22,5 TFLOPs.

Per quanto riguarda, invece, la scheda video Navi 22, quest'ultima potrebbe avere 40 Computer Unit, 12GB di vRAM e 2560 Stream Processor. Effettuando un paragone puramente numerico, si tratterebbe di sole quattro Computer Unit in più rispetto a una RX 580, ma probabilmente le prestazioni saranno di elevata caratura. Per il resto, si vocifera di una frequenza di 2,5 GHz e di 12,8 TFLOPs.

Infine, ultimamente le voci di corridoio stanno descrivendo anche una GPU Navi 23 con 32 Computer Unit e 2048 Stream Processor. In quest'ultimo caso vengono tuttavia a mancare ulteriori informazioni. Se volete approfondire l'argomento, potete trovare diversi dettagli interessanti nelle immagini presenti in calce alla notizia, presunti design delle schede compresi.



Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più. Nel frattempo, AMD ha confermato che arriveranno molte unità sul mercato.