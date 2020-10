AMD Big Navi: Navi 21 si fa vedere in una prima intrigante immagine

Il mese di ottobre 2020 sarà piuttosto interessante per gli appassionati del mondo PC. Infatti, durante le prossime settimane verranno svelate le novità in casa AMD. Si parte tra pochi giorni, dato che l'8 ottobre ci sono le CPU Zen 3, anche se gli occhi di molti utenti sembrano essere puntati verso l'architettura RDNA2.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come potete vedere nel video pubblicato dal canale YouTube Coreteks, è trapelata online la prima presunta immagine della GPU Navi 21, appartenente alla serie AMD Big Navi (RDNA2) che verrà svelata il 28 ottobre 2020. L'immagine, che potete vedere in calce alla notizia, ci consente di carpire dei dettagli interessanti in merito alle dimensioni, che sembrano essere più elevate rispetto a Navi 10 e "ammontare" a 536mm2.

Vi ricordiamo che Navi 21 dovrebbe "alimentare" la scheda video flagship della prossima gamma dell'azienda di Santa Clara, ovvero la Radeon RX 6900 XT. Rimanendo su Navi 21, gli ultimi leak descrivono che quest'ultima potrebbe disporre di 16GB di VRAM e di un'interfaccia bus a 256-bit o 512-bit. Ci sarebbero anche 80 Computer Unit, nonché 5120 Stream Processor, una frequenza di 2,2 GHz e 22,5 TFLOPs.

Per il resto, non mancano varie indiscrezioni riguardanti anche Navi 22 e Navi 23. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la notizia relativa al mega leak sulle caratteristiche tecniche.