AMD Big Navi, la nuova GPU top di gamma avrà 5120 stream processors?

Si torna a parlare della nuova scheda grafica di fascia alta AMD Big Navi. Alcuni rumor apparsi online a gennaio e ritenuti credibili hanno fatto trapelare che AMD Navi 21 potrebbe avere 80 CU, e le ultime immagini condivise dall’utente _rogame riguardanti una lunga lista di caratteristiche tecniche sembrerebbero confermarlo.

Dal foglio Excel condiviso su Twitter emerge un dettaglio in particolare: le 80 CU tanto chiacchierate si tradurrebbero in 5120 stream processors che, se funzionanti ad almeno 1700 MHz, darebbero alla GPU Navi 21 una potenza pari a 17.5 TFLOP. Trattandosi di tecnologia a 7nm, con ogni probabilità AMD sarà in grado di offrire al pubblico una scheda grafica così potente.

Questa scheda grafica, altrimenti nota con il nome provvisorio di RX 5950 XT o con il nome in codice "Sienna Cichlid", potrebbe essere proprio la GPU tanto attesa dai fan AMD, soprattutto se si considera che l’azienda guidata dal CEO Lisa Su ha confermato almeno 4 schede grafiche in arrivo sul mercato con la loro registrazione alla EEC.

Nel caso in cui questa scheda tecnica mostruosa dovesse essere confermata, la presunta “Big Navi” potrebbe davvero dare filo da torcere alla concorrenza di NVIDIA, in particolare dell’attuale RTX 2080 Ti. Altre voci di corridoio hanno parlato di Big Navi come una GPU il doppio più prestante della RX 5700 XT.