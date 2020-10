AMD Big Navi, piovono leak sulle caratteristiche tecniche dell'intera serie di GPU

La serie di schede grafiche AMD Navi in arrivo sul mercato continua a essere protagonista nei media del settore. In attesa del lancio atteso per il 28 ottobre 2020, infatti, si parla sempre più delle possibili specifiche tecniche dell’intera gamma; giusto nelle ultime ore è stato Videocardz a riassumere tutte le voci più recenti e attendibili.

In seguito al mega leak di settembre diffuso proprio da Videocardz e Wccftech sono giunte anche nuove indiscrezioni sulle schede video con architettura RDNA2; andiamo a vederle modello per modello.

Partendo dal possibile entry-level atteso per il 28 ottobre, ovvero AMD Radeon RX 6800 con variante Navi 21 XL, si parla di 64 Compute Unit, 4096 Stream Processor e 16GB di memoria vRAM GDDR6 come per le versioni 6800 XT e 6900 XT. Le velocità di clock dovrebbero essere inferiori per questa GPU, con clock di gioco a 1815 MHz e boost a 2105 MHz.

AMD Radeon RX 6800 XT invece sarà la variante Navi 21 XT con 72 Compute Unit, 4608 Stream Processor e velocità di clock superiore (2015 MHz di gioco, 2250 MHz boost). L’ultima variante Navi 21 XTX invece sarà la scheda grafica AMD Radeon RX 6900 XT, il cosiddetto “Big Navi” di punta con 80 Compute Unit, 5120 Stream Processor e velocità di clock pari a 2040 MHz di gioco e 2330 MHz boost. Altri rumor recenti però di prestazioni ancora più elevate, con un chip dalla velocità pari a 2400 MHz circa, possibilmente in grado di competere con la RTX 3080 della concorrente NVIDIA.

Ma non finisce qui! AMD sta pensando anche alle schede video Radeon RX 6700 e 6700 XT con Navi 22, attese però per gennaio anziché per il 28 ottobre. Nonostante Videocardz non abbia riportato alcun dato per la variante non-XT, la sorella dovrebbe essere dotata di 40 Compute Unit, 2560 Stream Processor e 12GB di memoria GDDR6 a 192 bit.

Non ci resta che attendere una settimana per sapere tutto su queste schede grafiche.