AMD Big Navi, la serie 6000 compare in un easter egg su Fortnite

Dopo gli ultimi rumor riguardo le schede grafiche AMD Big Navi Radeon RX, che parlavano di due configurazioni di memoria da 12 GB e 16 GB, ora la serie 6000 si fa sentire di nuovo tramite Fortnite. Nella mappa di AMD Battle Arena creata dal modder MAKAMAKES ci sarebbe infatti un easter egg dedicato proprio a “something BIG”.

Una volta caricata la mappa personalizzata, infatti, bisognerebbe inserire in un luogo specifico il codice “6000”, il quale poi svela la frase “something big is coming to the AMD Battle Arena”. La prima persona a scoprire questo easter egg è stata la streamer su Facebook Gaming GinaDarling, che essendo sponsorizzata da AMD molto probabilmente sapeva già il codice e ha “scoperto” il segreto della mappa molto facilmente solo per pubblicizzare l’azienda.

In ogni caso rimane un modo molto particolare e interessante per rilanciare le voci riguardo la nuova serie di schede grafiche AMD con l’architettura RDNA 2, estremamente attesa da tutti i fan del marchio e non solo. Non mancano infatti le numerose indiscrezioni su Twitter, dove per esempio si è parlato a inizio agosto delle 80 CU presenti nella GPU attualmente nota come RX 5950 XT o “Sienna Cichlid”.

Saranno in grado di competere con le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 3000 annunciate il 1° settembre? Staremo a vedere, sarà di sicuro una lotta interessante.