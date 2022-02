AMD fa il bis per febbraio 2022: disponibile oggi nuovo drop di schede video

Altra settimana, altro drop di schede video AMD Radeon RX 6000 per chi è ancora alla ricerca di un componente ad alte prestazioni di ultima generazione. A seguire il primo lotto del mese di febbraio 2022 è questo secondo appuntamento che, come da nostra tradizione, spieghiamo a chi si è perso i precedenti.

Sin dagli ultimi mesi del 2021 il team rosso ha deciso di optare per un nuovo sistema di vendita delle schede video Radeon RX 6000: anziché venderle direttamente tramite lo store ufficiale causando possibili blocchi del portale, impattando pertanto la vendita anche delle CPU, AMD ha deciso di dedicare ogni giovedì alle 15:56 ore italiane uno spazio all’esclusiva rivendita di GPU di fascia medio-alta.

Data la scarsa disponibilità sul mercato internazionale, AMD richiede l’autenticazione con e-mail e CAPTCHA per accertare che siete esseri umani e non computer alla ricerca di schede video da rivendere a prezzi maggiorati. Dopo dieci minuti circa dal suddetto orario, il sistema vi inserirà in una coda nella quale sarete posizionati casualmente. Con un po’ di fortuna, potreste trovarvi tra i primi ad accedere alle schermate dedicate alla selezione della AMD Radeon RX 6000 di vostro interesse, e poi alla compilazione di indirizzo di spedizione e dati di pagamento. A questo punto, basterà attendere la scheda grafica. Tutto ciò che possiamo dirvi è: buona fortuna!

Nel frattempo, AMD ha battuto il suo precedente record di diffusione delle sue CPU su scala globale.