AMD a breve presenterà nuove CPU AM4 entry-level e Zen3D?

AMD potrebbe avere qualche asso nella manica per recuperare la quota di mercato persa negli ultimi mesi: dopo il calo del fatturato del 26% dovuto plausibilmente dal successo delle CPU Intel Alder Lake, il team rosso potrebbe annunciare nuovi processori AM4 di fascia bassa e basati sull'architettura Zen3D.

A parlarne online è stato il rinomato leaker hardware Greymon55, secondo il quale AMD potrebbe lanciare altre componenti Zen3D con meno di otto core – potenzialmente addirittura una CPU da gaming exa-core a un prezzo più accessibile – dopo la Ryzen 7 5800X3D, ma anche nuovi prodotti AM4 low-end in vista della fine dei tempi per tale piattaforma. Come già sappiamo, infatti, tra tre mesi AMD rilascerà la piattaforma AM5 e ci si aspetta il debutto di nuovi processori dedicati a essa.

Nello stesso thread Twitter, di cui trovate un estratto in calce alla notizia, Greymon55 ha affermato che esistono processori AM4 con architettura Zen4 nei laboratori AMD e sono già in fase di test, ma non è chiaro se arriverà alla fase di produzione di massa per un rilascio entro fine 2022 o nel 2023. Peraltro, è la prima volta che si sente parlare di tale SKU e sarebbe decisamente interessante vederla all’opera per comprendere le possibilità dell’architettura next-gen AMD su una piattaforma più datata.

Come da nostra prassi, consigliamo comunque di prendere con le pinze tutte queste voci di mercato in attesa di maggiori dettagli.

