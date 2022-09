AMD a caccia di record: il Ryzen 9 7950X sfiora i 39mila punti su Cinebench

Da giorni non si parla d'altro: i Ryzen 7000 sono stati annunciati e con loro cresce spasmodica l'attesa per l'arrivo sugli scaffali della nuova e potente generazione. Nel frattempo, però, crescono anche le indiscrezioni.

Tra queste, la più scottante delle ultime ore riguarda sicuramente un paio di scatti apparsi in rete in merito a presunti benchmark Cinebench R23 eseguiti proprio dal top di gamma Ryzen 9 7950X.

Da tempo si parlava già di un importante salto generazionale tra Ryzen 9 7950X e 5950X, con un miglioramento gen-over-gen quasi del 40%, ma se i numeri dell'ultimo minuto dovessero essere confermati, seppur trattandosi di benchmark sintetici, si parlerebbe quasi del 50% in più.

I punteggi apparsi sul web sono relativi alla CPU sotto dissipazione a liquido tramite un non meglio specificato AIO. Il processore, invece, è in versione Engineering Sample e non un prodotto finale destinato al mercato consumer, eppure su Cinebench R23 questo mostro di potenza è in grado di toccare la bellezza di 38.984 punti in modalità Multi Core.

Numeri incredibili, migliori quasi del 10% rispetto all'Intel Core i9-13900K con i suoi 35.700 punti e di circa il 48% rispetto al Ryzen 9 5950X (26.291) - ndr. entrambi i punteggi sono riportati dalla fonte.

Insomma, sembra proprio che saltare una generazione abbia giovato enormemente ad AMD, che, ricordiamo, nel corso dell'anno ha deciso di lanciare i Ryzen 6000 con architettura Zen3+ esclusivamente su piattaforma mobile con grafica RDNA2 integrata.