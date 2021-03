AMD, in cantiere le GPU Navi per il mining con architettura RDNA

Sembra che anche AMD sia pronta a un giro di vite per sbloccare la situazione del mercato delle GPU ancora impantanata per via di numerose problematiche legate anche, ma non solo, alle eccellenti performance delle schede NVIDIA Ampere e AMD Navi nel mining.

Sulla scia dei provvedimenti presi da NVIDIA, con la produzione di una nuova linea di GPU Ampere dedicate esclusivamente al mining, anche AMD parrebbe intenzionata a intraprendere un percorso simile, dedicando a questo settore una gamma di nuove schede video basate sulle GPU AMD Navi 10 e Navi 12.

Le prime prove di ciò sono datate ottobre 2020. Come riporta la fonte infatti, AMD sarebbe al lavoro su queste GPU già da diverso tempo, come rinvenuto fra le righe della patch per Linux rilasciata lo scorso anno. Ulteriore conferma viene dalla patch Linux del 3 marzo, in cui viene menzionata esplicitamente anche una GPU Navi 12 senza il supporto a Video Core Next e che arriverà sul mercato priva di uscite video.

Vista la controffensiva sfoderata da NVIDIA, è lecito aspettarsi che l'annuncio ufficiale di AMD sia più vicino di quanto si immagini e, sempre come la linea CMP di NVIDIA, anche la gamma di schede video di AMD saranno probabilmente un mix tra la scorsa e l'attuale generazione.

A questo punto immaginiamo che anche AMD possa virare verso l'implementazione di un algoritmo per il dimezzamento dell'hashrate sulle sue schede da gaming Radeon RX, per scoraggiare da un lato il loro acquisto improprio e dall'altro per promuovere le vendite della nuova linea.