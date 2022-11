AMD, la carica delle Radeon RX 7900: avvistata la ROG STRIX, come sarà?

Mentre è ancora attiva la promozione sulle Radeon 6000 con The Calisto Protocol, gran parte del pubblico è già catapultato sulla nuova generazione, soprattutto dopo la clamorosa presentazione di novembre 2022.

L'annuncio ufficiale delle Radeon RX 7900, infatti, ha letteralmente fatto scatenare gli appassionati per via del potenziale dei nuovi chip grafici e del loro prezzo, che non supera i 1000 dollari per la variante più potente. Insomma, AMD sembra aver preso una strada decisamente diversa dalla sponda verde per quel che riguarda l'accessibilità economica del suo portfolio di soluzioni da gaming.

Nel frattempo, come per ogni generazione, anche in questa assisteremo a un carosello piuttosto animato di AIB in lotta tra loro a colpi di modelli custom più o meno performanti. Tra i nomi di spicco, non poteva mancare Asus, che è stata finalmente avvistata nel database della EEC con le sue proposte per la RX 7900 XTX e per la RX 7900 XT.

Le schede menzionate sono:

ROG STRIX RX 7900 XTX 24G Gaming

TUF RX 7900 XTX 24G Gaming

ROG STRIX RX 7900 XT 20G Gaming

TUF RX 7900 XT 20G Gaming

RX 7900 XTX 24G (Reference)

RX 7900 XT 20G (Reference)

con tutte le loro varianti del caso, con e senza overclock. Vale la pena ricordare che non c'è ancora alcuna ufficialità da parte di Asus in merito al suo coinvolgimento con il brand ROG Strix nella produzione delle nuove Radeon RX 7000, pertanto non è assolutamente certa la sua presenza nella lineup e men che meno è confermato il design che abbiamo potuto osservare nella personalizzazione prodotta per la RTX 4090.