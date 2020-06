AMD ce l'ha fatta: migliorata di 25 volte l'efficienza energetica dei processori mobile

Porsi un obiettivo che richiede uno sforzo della durata di svariati anni e raggiungerlo non è esattamente semplice, ma è sempre interessante quando qualcuno ci riesce. Questa volta, è stata AMD a raggiungere il traguardo.

Comunicato stampa: Oggi AMD ha annunciato di aver superato il suo obiettivo 25x20, fissato nel 2014 e finalizzato a migliorare l'efficienza energetica dei suoi processori mobile di 25 volte entro il 2020. L'azienda ha oltrepassato questo traguardo con il lancio del nuovo processore mobile AMD Ryzen 7 4800H, che migliora l'efficienza energetica della misurazione di base del 2014 di 31,7 volte, offrendo al contempo prestazioni top di gamma per i PC portatili. Una maggiore efficienza energetica porta a significativi vantaggi per l'utente, come una maggiore durata della batteria, migliori prestazioni, minori costi energetici e un ridotto impatto ambientale generato dal computing.

AMD ha raggiunto l'obiettivo 25x20 grazie a:

Architetture CPU e GPU top di gamma integrate in un unico SoC, di cui più generazioni della pluripremiata architettura "Zen";

Innovazione nella gestione dell'alimentazione in tempo reale;

Continua evoluzione dell'architettura AMD Infinity Fabric;

Ottimizzazioni della potenza a livello del silicio;

Tempestiva adozione di tecnologie di processo all'avanguardia;

Per dare una misura dell'impatto di questo balzo avanti nell'efficienza energetica, se un'impresa aggiornasse 50.000 portatili AMD dal 2014 al 2020 risparmierebbe circa 1,4 milioni di kilowattora di elettricità e 971.000 kg di emissioni di carbonio, pari a 16.000 alberi cresciuti in 10 anni.

Il raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica 25x20 non solo offre un'esperienza utente più solida, ma conferma ulteriormente l'impegno di AMD a favore della sostenibilità.