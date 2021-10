AMD celebra i cinque anni di Ryzen con clamorosi dettagli su Zen4 e 3D V-Cache

Dopo l'inaspettato avvistamento dei nuovi Ryzen 7000 nei PC HP, si torna a parlare della gamma di processori di AMD, apprezzatissima da giocatori e non solo. In particolare, AMD ha voluto celebrare i 5 anni di Ryzen con un interessante video su YouTube.

Nel contenuto, che trovate in apertura, si può assistere a un interessante scambio di battute tra Robert Hallock e John Taylor, in cui, oltre a celebrare l'anniversario di Ryzen, si parla anche del futuro della gamma e delle nuove tecnologie. In particolare, si è parlato dell'architettura Zen4 e di alcuni rumor apparsi in rete, oltre all'ambiziosa tecnologia 3D V-Cache in arrivo anche su Zen3.

Negli ultimi mesi si è discusso della possibilità che il supporto allo standard PCI Express per Zen4 su socket AM5 possa fermarsi alla Gen4. Questo rumor, rimbalzato in rete nel corso dell'estate, è stato categoricamente smentito da Hallock, il quale ha chiarito che la piattaforma AM5 supporterà lo standard PCI Express Gen5, benché in tale affermazione non si parli anche dei processori Zen4.

Quanto all'attesa tecnologia 3D V-Cache, il suo arrivo non dovrebbe subire particolari ritardi e l'appuntamento rimane fissato per il 2022. Stando a quanto emerso nell'ultimo periodo, molto probabilmente i prossimi processori ad arrivare sul mercato non saranno quelli basati su architettura Zen4, bensì l'ultima iterazione compatibile con socket AM4 ma non è ancora chiaro se saranno chiamati Ryzen 6000.