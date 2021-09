AMD, la CEO Lisa Su riceve il premio Robert N. Noyce: è la prima donna a ottenerlo

Durante il 2021 il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha ricevuto il premio Robert N. Noyce, dedicato al co-fondatore di Fairchild Semiconductor e Intel e consegnato oggi a coloro che contribuiscono allo sviluppo dell’industria dei semiconduttori. Nelle ultime ore, però, anche la CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su, ha ricevuto la medesima medaglia.

Si tratta certamente di un evento storico, in quanto Lisa Su è ufficialmente la prima donna a ricevere un premio dall'IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers). L’istituto le avrebbe attribuito la medaglia Robert N. Noyce per la sua “leadership nei prodotti innovativi nell’industria dei semiconduttori e strategie aziendali di successo che hanno contribuito alla forza dell'industria della microelettronica”. Del resto, negli ultimi anni Lisa Su ha rilanciato AMD a tutti gli effetti portando le sue azioni dal valore di 2 Dollari a 110 Dollari, grazie al lancio di CPU e GPU nelle rispettive gamme Ryzen e Radeon che hanno convinto l’utenza e le aziende stesse.

A proposito di questo premio, Lisa Su ha dichiarato quanto segue: “A essere onesti, non avrei mai immaginato di ricevere il premio Noyce. È l’onore di una vita, avere questo riconoscimento dai miei colleghi nella comunità tecnica. Ma amo quello che faccio ed essere in grado di contribuire all'industria dei semiconduttori”.

Giusto nella giornata odierna, la CEO di AMD ha detto la sua sul mondo delle criptovalute, affermando che il mercato del mining è “troppo pericoloso” per investirvi.