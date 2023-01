AMD, al CES arriva il Ryzen 9 7950X3D con V-Cache 3D: meglio dell'Intel Core i9-13900K

Già da tempo sapevamo che AMD avrebbe presentato le CPU Ryzen 7000X3D al CES 2023: nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, il colosso di Sunnyvale ha finalmente sollevato il velo di mistero sulle sue nuove CPU con V-Cache 3D, annunciando i Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D e Ryzen 7 7800X3D.

Si tratta di un netto passo avanti rispetto allo scorso anno, quando AMD ha presentato la prima CPU X3D, il Ryzen 7 5800X3D: quest'anno, infatti, la lineup dei processori con V-Cache 3D sarà composta da ben tre CPU diverse, due pensate per il gaming di fascia alta e una per colmare la fascia media. Come già lo scorso anno, la principale differenza rispetto al resto della linea di processori Ryzen è lo stacking verticale della memoria cache, che fornisce un netto vantaggio in termini di prestazioni rispetto alle architetture tradizionali, soprattutto nel gaming.

La CPU flagship della linea è il Ryzen 9 7950X3D, la prima al mondo a 16 Core con tecnologia V-Cache 3D. Il chip vanta 32 Thread e un totale di 144 MB di cache, ossia 64 MB di CCD, 64 MB di V-Cache e 12 MB di Cache L2, e un TDP di 120 W. Il clock di base della componente è pari a 4,2 GHz, dunque 300 MHz più basso del Ryzen 7950X: fortunatamente, però, il boost della frequenza arriva a 5,7 GHz, esattamente come il processore top di gamma "base".

Non solo: sempre durante il CES, AMD ha mostrato che il Ryzen 9 7950X3D batte facilmente l'Intel Core i9-13900K, con performance superiori fino al 24% rispetto alla CPU top di gamma di Intel in titoli come Assassin's Creed: Valhalla, Final Fantasy XIV, Forza Horizon 5, Guardians of The Galaxy e Red Dead Redempion 2. Resta da vedere come sarà la risposta di Intel, soprattutto considerato che l'annuncio dell'Intel Core i9-13900KS dovrebbe essere dietro l'angolo.

Passando alle altre CPU della linea Ryzen 7000X3D, AMD ha anche presentato il Ryzen 9 7900X3D, un processore a 12 Core e 24 Thread con una particolare configurazione in due CCD, di cui uno con V-Cache 3D e l'altro senza. In totale, la CPU ha 140 MB di Cache, divisi su 64 MB di CCD, 64 MB di V-Cache e 12 MB di Cache L2. La frequenza di base, in questo caso, è di 4,4 GHz (200 MHz in meno del Ryzen 9 7900X non-3D), ma anche stavolta il boost della frequenza arriva a 5,6 GHz, in pari con la CPU non-3D. Il TDP, invece, è di 120 W.

Concludiamo con il Ryzen 7 7800X3D, diretto successore del Ryzen 7 5800X3D di scorsa generazione, che avrà 8 Core e 16 Thread, nonché una Cache da 104 MB totali, di cui 32 MB di CCD, 64 MB di V-Cache e 8 MB di Cache L2. Il clock di base è di 4,0 GHz, ovvero 400 MHz in meno del Ryzen 7 7700X, mentre il boost della frequenza arriva a 5,0 GHz, anche qui 400 MHz in meno della CPU non-3D più vicina.