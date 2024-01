AMD, al CES arrivano quattro nuove CPU da gaming: c'è il Ryzen 7 5700X3D

La lineup di CPU AMD Ryzen 5000 è tornata con un colpo di coda finale: nella cornice del CES di Las Vegas, infatti, il Team Rosso ha svelato ufficialmente il Ryzen 7 5700X3D, il suo nuovo processore da gaming con memoria V-Cache 3D, insieme ad altre tre CPU. Ecco tutte le specifiche delle nuove componenti del colosso di Sunnyvale.



Dopo l'annuncio della AMD Radeon RX 7600 XT e la presentazione delle APU Ryzen 8000G, il Team Rosso ha svelato anche la sua nuova (ultima?) CPU per la piattaforma AM4, lanciata nel lontano 2017. Il processore, chiamato AMD Ryzen 7 5700X3D, altro non è che una versione dotata di V-Cache 3D del processore AMD Ryzen 7 5700, quest'ultimo già presentato ufficialmente a pochi giorni da Natale.



In termini tecnici, il Ryzen 7 5700X3D ha 8 Core e 16 Thread, insieme a 96 MB di cache L3, che dovrebbe garantire delle performance senza precedenti per la fascia di prezzo del processore. Quest'ultimo, nello specifico, sarà lanciato il 31 gennaio sul mercato internazionale e avrà un costo di 249 Dollari negli Stati Uniti. Per ora non sappiamo nulla sul prezzo internazionale della CPU, le cui frequenze di clock si attesteranno sui 3,0 GHz di base e sui 4,10 GHz in boost. La componente supporterà le memorie RAM DDR4-3200 e avrà un TDP di 105 W.



In parallelo, è stato anche annunciato che il Ryzen 7 5700 costerà 175 Dollari negli USA e - come ampiamente previsto - non sarà dotato di una GPU integrata. Per chi non lo ricordasse, il processore avrà 8 Core e 16 Thread, con clock di base a 3,70 GHz e boost fino a 4,60 GHz. La cache, in questo caso, sarà da "soli" 20 MB, mentre il TDP si attesterà sui 65 W.



Infine, sempre al CES AMD ha svelato i Ryzen 5 5600GT e 5500GT, anch'essi in uscita a fine gennaio. Il primo avrà 6 Core e 12 Thread, mentre il secondo sarà dotato di 4 Core e 8 Thrad. La frequenza in boost del primo toccherà i 4,60 GHz, mentre quella del secondo arriverà a 4,40 GHz. La cache delle due componenti sarà pari a 19 MB, mentre il TDP toccherà i 65 W. Le due CPU costeranno rispettivamente 140 e 125 Dollari. Con queste CPU si chiudono tutti i lanci AMD leakati negli scorsi mesi, con una sola eccezione: il misterioso AMD Ryzen 5 5500X3D, rumoreggiato già a novembre e che non si è presentato sul palco del CES.