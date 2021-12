AMD, clamoroso leak: in arrivo 'Radeon Super Resolution' compatibile con tutti i giochi

L'arrivo di FidelityFX Super Resolution ha fatto da apripista per qualcosa che, sulla carta, potrebbe cambiare gli equilibri. Una clamorosa voce, infatti, suggerisce l'arrivo di un'altra tecnologia di upsampling per le schede video del team red.

Stando a quanto riportato dai ragazzi di Videocardz, infatti, AMD sarebbe molto vicina alla presentazione ufficiale di Radeon Super Resolution, una metodologia di upsampling spaziale molto simile all'ottimo FSR ma che dovrebbe funzionare su gran parte dei titoli sul mercato senza grosse problematiche o il requisito della specifica implementazione.

Si tratterebbe di qualcosa di molto simile a quanto abbiamo già visto nella nostra prova di NVIDIA Image Scaling, che lavora a livello hardware invece che di sistema. Per questo motivo, risulta strettamente legato al tipo di GPU adottata.

Allo stesso modo, uno dei requisiti del chiacchierato Radeon Super Resolution sembrerebbe proprio la presenza a bordo di una scheda video AMD Radeon con architettura RDNA o RDNA2. Lo spettro di compatibilità coi giochi, invece, sembrerebbe limitato soltanto dalla presenza della modalità a schermo intero esclusivo.

Il rilascio di RSR dovrebbe avvenire a gennaio 2022 e non è del tutto escluso, a questo punto, che possa rientrare tra le anticipazioni del CES 2022 di AMD, dove potrebbe quindi non esserci spazio solo per l'hardware ma anche per questa tecnologia.