AMD, colpo di coda per le CPU Zen3? Gigabyte anticipa il Ryzen 7 5700

Mentre si parla del possibile rilascio di un AMD Ryzen 5 5600X3D, una CPU con V-Cache 3D dal prezzo entry-level e basata sull'architettura Zen3, pare che il Team Rosso si stia preparando al debutto di un altro processore molto simile: stiamo parlando del Ryzen 7 5700, una versione "riciclata" del Ryzen 7 5700G.

Per chi non lo sapesse, il Ryzen 7 5700G è un'APU di AMD, lanciata sul mercato nel corso del 2021, nel pieno della generazione di processori con architettura Zen3. Il Ryzen 7 5700 dovrebbe essere identico alla variante "G", se non per una cruciale differenza: la CPU non sarà dotata di una grafica integrata, perciò dovrà essere affiancata ad una GPU dedicata, e dunque dovrebbe essere stata pensata per il mercato desktop.

In realtà, il Ryzen 7 5700 era già trapelato online circa un anno fa, ma la mancanza di informazioni a riguardo negli ultimi mesi ha convinto l'utenza che la CPU fosse stata messa definitivamente da parte, complice anche l'arrivo delle CPU Ryzen 7000 con architettura Zen4 sul mercato. Nelle scorse ore, invece, il processore è comparso in un elenco di CPU supportate dai prodotti Gigabyte, che di fatto ne conferma l'esistenza.

A portare a galla il listing della CPU sono stati i colleghi di VideoCardZ, che spiegano che il Ryzen 7 5700 avrà 8 Core e 16 Thread. Il clock di base della CPU sarà di 3,7 GHz, mentre in boost la componente arriverà fino a 4,6 GHz: si tratta di 100 MHz in meno del Ryzen 7 5700G, di cui il nuovo processore mutua l'architettura di base. Identica a quella del Ryzen 7 5700G è la cache della nuova CPU, con 4 MB di Cache L2 e 16 MB di Cache L3.

Infine, il TDP del Ryzen 7 5700 sarà di 65 W, contro i 35 W del Ryzen 7 5700G, che d'altro canto doveva puntare maggiormente sull'efficienza energetica. Ovviamente, il Ryzen 7 5700 sarà compatibile con il socket AM4 e non richiederà alcun nuovo firmware per la scheda madre in fase di installazione.