AMD, colpo di coda per i Ryzen 5000: in arrivo ben cinque nuove CPU e APU

La lineup AMD Ryzen 5000 X3D si sta per allargare: il Team Rosso, infatti, sarebbe ormai in procinto di lanciare i Ryzen 7 5700X3D e Ryzen 5 5600X3D, le sue due nuove CPU con V-Cache 3D. Insieme a queste ultime, però, dovrebbero esserci tanti altri processori della linea Ryzen 5000, tutti in arrivo a inizio 2024: ecco di quali si tratta!

La notizia arriva dal portale arabo Sakhtafzarmag, che svela che AMD lancerà cinque nuove CPU e APU Ryzen 5000, di cui due con V-Cache 3D e altre tre con un'architettura più standard. Tutte e cinque le componenti, inoltre, adotteranno il socket AM4: sembra dunque che il Team Rosso abbia deciso di mettere da parte per qualche mese la più recente linea di processori Ryzen 7000 in favore dei processori old-gen.

Partiamo però con il Ryzen 7 5700X3D e il Ryzen 5 5600X3D. Il primo sarà una versione leggermente "peggiorata" (e meno costosa) del Ryzen 7 5800X3D lanciato nel 2022: la configurazione di base resterà a 8 Core e 16 Thread, ma le frequenze di clock saranno pari a 3,10 GHz di base e a 4,10 GHz in boost. La Cache L3 sarà invece da 96 MB, mentre il TDP sarà da 105 W.

Invece, il Ryzen 5 5500X3D avrà 6 Core e 12 Thread, insieme ad un clock base di 3,0 GHz e ad un boost fino a 4,0 GHz. Anche in questo caso, la cache L3 sarà da 96 MB. In entrambi i casi, parliamo di due CPU con delle frequenze di clock ridotte di circa 300-400 MHz rispetto ai modelli appena più performanti, ovvero il Ryzen 7 5800X3D e il Ryzen 5 5600X3D.

In parallelo, poi, il colosso di Sunnyvale lancerà anche le due APU Ryzen 5 5600GT e Ryzen 5 5500GT. Queste ultime andranno a sostituire le due APU quasi-omonime della linea Ryzen 5000G, che dovrebbero così uscire di produzione. Il suffisso GT, comunque, è del tutto nuovo nel mondo delle APU Ryzen. Possiamo però aspettarci che in entrambi i casi si tratti di leggeri upgrade rispetto alle controparti della serie G.

Infine, tra gli annunci in arrivo abbiamo il Ryzen 7 5700, con 8 Core Zen3. La CPU dovrebbe essere pensata per il mercato desktop entry-level, ma per il momento non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo. Sempre a inizio 2024, però, dovrebbero arrivare anche le APU AMD Ryzen 8000 con architettura Zen5.