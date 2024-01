AMD, colpo di scena: arrivano gli sconti ufficiali sulle Radeon RX 7900

Probabilmente anche per via della spietata concorrenza di NVIDIA che con il lancio delle RTX Serie 40 SUPER ha perfezionato la sua proposta commerciale anche a livello di prezzo-prestazioni, AMD ha annunciato la sua ultima novità: un importante ribasso per le sue schede video di punta.

In particolare, gli sconti abbattono di 100 dollari il prezzo di due tra le più apprezzate schede video di ultima generazione del produttore a tinte rosse, ovvero:

AMD Radeon RX 7900 XT - ora a partire da 749 dollari, oltre 100 dollari in meno

AMD Radeon RX 7900 GRE - ora a partire da 549 dollari, oltre 100 dollari in meno

Le due schede fanno parte della parte più alta della piramide prestazionale di AMD e offrono performance elevate a risoluzioni più alte del FullHD. La GRE, ad esempio, è pensata per il 1440p e con il suo prezzo guarda inevitabilmente alla RTX 4070. La 7900 XT, invece, ha una spiccata propensione verso il 4K, soprattutto in raster: il suo prezzo la rende un'ottima alternativa alla RTX 4070 Ti.

Chiaramente, l'aggiornamento di prezzo della RTX 4070 rende il primo paragone un po' più complicato, ma il nuovo MSRP della GRE la rende particolarmente appetibile per la sua specifica fascia.

Per avere un riferimento prestazionale sulla seconda, invece, vi suggeriamo di recuperare la nostra recensione della Radeon RX 7900 XT.