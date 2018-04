AMD Combat Crate è il nuovo bundle CPU + motherboard + GPU dedicato ai gamer

AMD ha lanciato un nuovo bundle comprendente un processore dell'azienda statunitense, una scheda video e una scheda madre di MSI. Il tutto è chiaramente pensato per i videogiocatori PC, ma per il momento non si sa se arriverà mai in Italia, portando la promozione fuori dagli USA.

In particolare, il bundle in questione si chiama Combat Crate e può contenere una CPU Ryzen 5 1600 oppure Ryzen 7 1700, abbinata a una scheda madre MSI B350 e a una GPU MSI Radeon RX 580. Si tratta, almeno sulla carta, di una buona offerta, in quanto permette di acquistare una scheda video a un "prezzo fisso", cosa che è attualmente molto difficile considerando il mercato.

Nonostante questo, il tutto è disponibile solamente nel mercato statunitense e non sappiamo se verrà mai esteso anche a quello nostrano. L'iniziativa in questione era stata inizialmente fatta trapelare dai colleghi di Videocardz, ma ora è stata resa ufficiale direttamente da AMD e MSI.

I prezzi sono di circa 550 dollari su Amazon.com per il bundle Ryzen 5 1600, mentre non ci sono ancora informazioni riguardanti quello contenente Ryzen 7 1700, che dovrebbe comunque arrivare a breve.

Siete interessati al bundle in questione? Lo vorreste in Italia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!