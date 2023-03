AMD Combo Deal: sconti su RAM e Schede madri comprando i Ryzen 7000!

Se le attenzioni del pubblico sono puntate sui presunti benchmark del Ryzen 7 7800X3D, c'è chi preferisce puntare subito su ciò che l'ottima lineup Ryzen 7000 ha già da offrire: la nuova iniziativa di AMD potrebbe rendervi le cose ancora più semplici.

Con l'AMD Combo Deal, infatti, sarà possibile beneficiare di uno sconto sul resto delle componenti semplicemente acquistando il nostro processore preferito della famiglia Ryzen 7000. Si tratta di veri e propri bundle, che consentiranno di portarsi a casa CPU, scheda madre e in alcuni casi anche RAM, ottenendo sconti in alcuni casi vicini anche ai 200 euro.

Per l'Italia, i partner scelti da AMD per questa iniziativa sono Drako.it e Next, realtà ormai tra le più apprezzate e riconosciute dagli utenti dello stivale per il loro servizio in campo hardware.

Su Drako troverete dei bundle già configurati, mentre su Next si partirà dalla scheda madre per poi completare la configurazione sulla base dei suggerimenti. In entrambi i casi il risparmio è evidente e i prezzi di listino sono in chiaro.

La promozione è valida fino al 1 aprile 2023 e insieme all'acquisto si potrà ricevere anche un codice per Star Wars Jedi: Survivor, che potrà essere riscattato fino al 6 maggio 2023. Per saperne di più su quest'ultima iniziativa, potete fare riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale.