AMD, altro che compatte: la nuova Red Devil è enorme e ha tre slot 8-pin!

Ricordiamo tutti molto bene quanto si è parlato di dimensioni e consumi nel corso della presentazione della Radeon RX 7900 XTX, con uno Scott Herkelman particolarmente attento nel ribadire che non sarebbe stato necessario "cambiare case" del PC. Ma ne siamo proprio sicuri?

Benché AMD possa parlare di design solo per le sue Reference, alla fine resta il produttore dei chip che andranno a nascondersi sotto alle schede video custom prodotte dai suoi AIB. Tra questi, PowerColor sembra aver deciso di non lesinare più di tanto su entrambi gli aspetti.

In calce troverete il render della nuova Red Devil, personalizzazione enthusiast che dovrebbe, viste le tempistiche, corrispondere sia della 7900 XTX che della 7900 XT: quella mostrata è una scheda con form factor a tripla ventola e almeno tre slot di spessore.

Come riporta la fonte, la scheda oscillerebbe per l'esattezza tra i 3,5 e 3,8 slot, quindi nominalmente quattro a seconda del modello. Il PCB, a sua volta, dovrebbe ospitare ben tre connettori di alimentazione 8-pin di vecchia generazione, protetto sul retro da un backplate metallico, come del resto il modello Hellhound, che però dovrebbe avere solo due connettori 8-pin.

Questo "reveal" si unisce ai recenti rumor sulle Radeon RX 7900 ROG Strix, che a loro volta non dovrebbero discostarsi in forma e dimensioni dalle proposte prodotte per NVIDIA.